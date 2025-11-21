В Прикамье охотник пытался добить лося и случайно пристрелил своего друга

Как рассказывает ведомство, инцидент произошёл два года назад. В ноябре 2023 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Кишертском округе произошёл несчастный случай на охоте. По данным краевого управления СКР, компания прикамцев отправилась на охоту и выслеживала лося. Один из мужчин загонял дикое животное и решил добить его тремя выстрелами из карабина.