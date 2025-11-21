В Прикамье охотник пытался добить лося и случайно пристрелил своего друга

Охотник пытался добить лося и случайно пристрелил своего друга в Пермском крае, сообщает краевое ГУФССП.
Как рассказывает ведомство, инцидент произошёл два года назад. В ноябре 2023 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Кишертском округе произошёл несчастный случай на охоте. По данным краевого управления СКР, компания прикамцев отправилась на охоту и выслеживала лося. Один из мужчин загонял дикое животное и решил добить его тремя выстрелами из карабина.
Тем не менее, в момент охоты он не заметил, что на линии огня находился его товарищ. Раненный мужчина скончался по пути в больницу. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинении смерти по неосторожности».
Как оказалось, позже мужчину признали виновным. Кроме уголовного наказания, его также обязали выплатить компенсацию родным погибшего друга. Общая сумма вреда пяти родственникам составила 2,3 миллиона рублей.
Судебные приставы предупредили мужчину об исполнительном производстве и последствиях невыплаты компенсации в срок. Вся сумма была перечислена на счёт ГУФССП Пермского края вовремя.