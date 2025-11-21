Владимир Путин провел совещание с высшим командным составом ВС РФ.
Президент России Владимир Путин имеет значительные рычаги влияния на переговорах по урегулированию конфликта на Украине благодаря успехам ВС РФ на СВО. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
«Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя», — сказал Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, европейские лидеры саботируют любые дипломатические решения, что не позволяет достичь компромисса и завершить конфликт.
Ранее ВС РФ установили контроль над Купянском и более чем 80% территории Волчанска. Группировка войск «Север» ведет работу по формированию полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.
В ходе визита на командный пункт группировки «Запад» президент РФ Владимир Путин провел совещание с высшим командным составом вооруженных сил страны. В ходе встречи глава государства охарактеризовал нынешнее политическое руководство Украины как преступную группировку, узурпировавшую власть, отметив, что это положение дел сохраняется с марта прошлого года.