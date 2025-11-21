Карабаш скорбит о смерти мужчины, за убийство которого задержан его сын

Глава семейства приехал в Карабаш навестить родителей 18 ноября. Вечером он вместе с сыном менял колеса на автомобиле и во время работы вновь начал высказывать ему за плохую учебу. Тогда подросток схватил молоток и нанес родителю несколько ударов по голове. После затащил его в гараж и буквально размозжил ему голову кувалдой.