Пять человек спасены после провала вездехода под лед в ЯНАО. Фото

В Приуральском районе ЯНАО вчера произошел опасный инцидент. Вездеход «Трэкол» с пятью пассажирами частично провалился под лёд в 25 километрах от села Аксарка. Все люди были спасены и доставлены в Салехард, об этом сообщает Telegram-канал «Мой Приуральский».

В ЯНАО вездеход «Трэкол» провалился под лед.

«Спасатели “Ямалспаса” быстро прибыли на место и нашли всех пассажиров. Люди доставлены в Салехард, медицинская помощь им не понадобилась», — указывается в сообщении канала.

Инцидент с вездеходом произошел на фоне других происшествий в Приуральском районе ЯНАО — ранее здесь пропали три человека на снегоходах. Они выехали 10 ноября из поселка Белоярск и до сих пор не найдены, на их поиски отправились спасатели и правоохранители.

Вездеход «Трэкол» провалился под лед недалеко от Аксарки.