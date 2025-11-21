Пять человек спасены после провала вездехода под лед в ЯНАО. Фото

Инцидент с вездеходом произошел на фоне других происшествий в Приуральском районе ЯНАО — ранее здесь пропали три человека на снегоходах. Они выехали 10 ноября из поселка Белоярск и до сих пор не найдены, на их поиски отправились спасатели и правоохранители.