Нерадивый водитель искалечил трёх женщин в ДТП под Самарой

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 60-летний водитель, управляя Kia, двигался по трассе М-5 в сторону Самары. В какой-то момент он выехал на «встречку», причём там, где это запрещено. Запрет этот был введён неспроста, участок аварийноопасный, что подтвердилось дальнейшими событиями. Машина нарушителя влетела в другую Kia, которой управляла 63-летняя женщина. В ДТП пострадала и она, и её пассажирка. Ещё одна женщина, ехавшая вместе с виновником ДТП, а также он сам попали в больницу.