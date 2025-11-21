Ричмонд
Нерадивый водитель искалечил трёх женщин в ДТП под Самарой

Серьёзная авария случилась в Сергиевском районе.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области, в селе Подстепки, 20 ноября случилось серьёзное автопроисшествие, в котором пострадали люди.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 60-летний водитель, управляя Kia, двигался по трассе М-5 в сторону Самары. В какой-то момент он выехал на «встречку», причём там, где это запрещено. Запрет этот был введён неспроста, участок аварийноопасный, что подтвердилось дальнейшими событиями. Машина нарушителя влетела в другую Kia, которой управляла 63-летняя женщина. В ДТП пострадала и она, и её пассажирка. Ещё одна женщина, ехавшая вместе с виновником ДТП, а также он сам попали в больницу.