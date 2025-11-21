Суд оштрафовал жительницу Кубани за экстремизм из-за фото карты Таро

Как следует из материалов дела, карту Таро женщина опубликовала в социальной сети «Вконтакте». Однако сразу после этого к ней возникли претензии у правоохранителей. Изображенных на карте дьявола и пентаграмму посчитали символикой сатанистов*. Как следствие, женщине был назначен штраф в размере тысячи рублей.