Суд оштрафовал жительницу Кубани за экстремизм из-за фото карты Таро

В Краснодаре местную жительницу оштрафовали за публикацию карты Таро с изображением дьявола и пентаграммы. Ленинский городской суд признал это демонстрацией экстремистской символики. Соответствующая информация приводится на официальном сайте инстанции.
Как следует из материалов дела, карту Таро женщина опубликовала в социальной сети «Вконтакте». Однако сразу после этого к ней возникли претензии у правоохранителей. Изображенных на карте дьявола и пентаграмму посчитали символикой сатанистов*. Как следствие, женщине был назначен штраф в размере тысячи рублей.
Тем временем в Башкирии вынесли приговор по делу бывшего вице-премьера Алана Марзаева о взятке в особо крупном размере. Чиновник был признан виновным и приговорен к 13 годам тюрьмы. Кроме того, ему назначили штраф в размере 560 миллионов рублей.
*Движение признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.