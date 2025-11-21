Экс-полицейский признался в получении взятки от редактора российского СМИ

На заседании Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга бывший начальник отдела угрозыска отделения полиции № 10 Андрей Карпов заявил, что регулярно передавал редактору URA.RU Денису Аллаярову оперативные сводки за денежное вознаграждение. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Как выяснилось, Карпов пришёл в суд лично. По его словам, он передавал журналисту ежедневные сводки с фабулами преступлений, а в качестве оплаты получил 120 тысяч рублей. Деньги, отметил он, передавались через родственницу Аллаярова — бабушку. Полученную сумму Карпов, по собственным словам, потратил «на личные нужды».
Аллаяров был арестован 6 июня текущего года. В тот же день Карпова отправили под домашний арест. По версии следствия, с мая 2024-го по март 2025 года журналист передавал деньги экс-полицейскому как лично, так и через банковские карты его родственников. Сам Аллаяров свою вину не признаёт.
На предыдущих заседаниях коллеги обвиняемого поясняли, что редакция URA.RU не покупала информацию у сотрудников МВД, а переданные файлы не содержали отметок о секретности. Защита журналиста указывала, что в материалах дела отсутствует запись телефонного разговора, в котором Аллаяров якобы просил предоставить сводки, а показания Карпова менялись несколько раз.
В пресс-службе судов региона ранее уточняли: Карпов заключил досудебное соглашение и пошёл на сделку со следствием. Его собственное дело рассматривается тем же судом с начала ноября.
