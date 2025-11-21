Экс-полицейский признался в получении взятки от редактора российского СМИ

Аллаяров был арестован 6 июня текущего года. В тот же день Карпова отправили под домашний арест. По версии следствия, с мая 2024-го по март 2025 года журналист передавал деньги экс-полицейскому как лично, так и через банковские карты его родственников. Сам Аллаяров свою вину не признаёт.