Бывший замначальника Генштаба ВСУ Артеменко объявлен в розыск в России

В октябре в Следственном комитете сообщали, что Артеменко заочно предъявлено обвинение в организации обстрелов населённых пунктов Донбасса. По данным ведомства, под его руководством военнослужащие ВСУ неоднократно наносили удары по территории ДНР. В результате погибло и пострадало 222 человека, среди них 17 детей. Повреждено более 130 объектов гражданской инфраструктуры.