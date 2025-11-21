Ричмонд
Бывший замначальника Генштаба ВСУ Артеменко объявлен в розыск в России

Артура Артеменко внесли в базу разыскиваемых МВД по уголовной статье.

Источник: Аргументы и факты

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Артур Артеменко объявлен в розыск в России. Соответствующая запись появилась в базе разыскиваемых лиц МВД, где указано, что он «разыскивается по статье УК».

В октябре в Следственном комитете сообщали, что Артеменко заочно предъявлено обвинение в организации обстрелов населённых пунктов Донбасса. По данным ведомства, под его руководством военнослужащие ВСУ неоднократно наносили удары по территории ДНР. В результате погибло и пострадало 222 человека, среди них 17 детей. Повреждено более 130 объектов гражданской инфраструктуры.

Следствие уточняет, что процессуальные решения по делу продолжают приниматься.