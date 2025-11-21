В Челябинске продолжается рассмотрение дела об убийстве журналиста Кирсанова

В Челябинске продолжается процесс присяжных по делу об убийстве журналиста Владимира Кирсанова, исчезнувшего в Кургане в 2001 году. Тогда 30-летний главный редактор «Курганских вестей» работал над материалом, который, по мнению следствия, мог задеть интересы влиятельных людей. Тело журналиста так и не нашли, однако следы крови в гараже и многочисленные обстоятельства указывают на то, что его убили.
— Мне кажется, за мной следят, — говорил Кирсанов жене, как сообщает «ФедералПресс».
По словам Ларисы Чертовой, супруг в последние недели перед исчезновением выглядел подавленным и скрывал тему своей новой статьи. Утром 17 мая 2001 года он ушел в гараж, чтобы поехать в редакцию, но на работу так и не приехал. Позже машину нашли возле офиса, однако за рулем, как уверена жена, был другой человек: сиденье и зеркала были настроены не под рост Владимира. В квартире после пропажи также обнаружились странности — пропали деньги и украшения, а вещи лежали не так, как обычно.
Сейчас на скамье подсудимых находятся Иван Курпишев и Александр Штингер, которых обвиняют в участии в организованной группе, следившей за Кирсановым и напавшей на него в гараже. Мужчины своей вины не признают и заявляют о наличии алиби.