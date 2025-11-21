Пять человек пострадали в жестком ДТП с двумя «Ладами» в Волгоградской области

В Котельниковском районе Волгоградской области поздно вечером 20 ноября произошло серьезное ДТП, в результате которого в больницу попали пять человек. Инцидент потребовал вмешательства экстренных служб, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительным данным, около 22:25 на улице Октябрьской в городе Котельниково столкнулись два автомобиля отечественного производства. Напротив дома № 135 не смогли разминуться водители автомобилей «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2112». В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили все, кто находился в машинах. Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место и доставили в медицинское учреждение водителя «девяносто девятой». Также неотложная помощь потребовалась всем, кто был в «двенадцатой»: водителю и троим его пассажирам.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и точные причины аварии, которая привела к таким серьезным последствиям.