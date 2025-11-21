Подозреваемого в попытке сжечь заживо семью с тремя детьми отправили в СИЗО Новосибирска

Куйбышевский межрайонный прокурор поддержал в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения мужчине, обвиняемому в покушении на убийство шести человек. По версии следствия, он совершил поджог домовладения в селе Нагорное Куйбышевского района, где находились трое взрослых и трое малолетних детей.