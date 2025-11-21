Подозреваемого в попытке сжечь заживо семью с тремя детьми отправили в СИЗО Новосибирска

Куйбышевский межрайонный прокурор поддержал в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения мужчине, обвиняемому в покушении на убийство шести человек. По версии следствия, он совершил поджог домовладения в селе Нагорное Куйбышевского района, где находились трое взрослых и трое малолетних детей.
Куйбышевский районный суд постановил заключить обвиняемого под стражу сроком на два месяца — до 19 января 2026 года включительно.
Следователи продолжают выполнять необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится под контролем межрайонной прокуратуры.