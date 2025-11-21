В Омской области стали находить трупы пенсионерок

СК России по Омской области сообщает в пятницу, 21 ноября 2025 года, о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела 73-летней женщины с признаками криминальной смерти (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Заявляется, что труп нашли вечером 19 ноября 2025 года в подъезде дома на улице Магистральной в Омске.