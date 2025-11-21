В Омской области стали находить трупы пенсионерок

СК России по Омской области сообщает в пятницу, 21 ноября 2025 года, о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела 73-летней женщины с признаками криминальной смерти (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Заявляется, что труп нашли вечером 19 ноября 2025 года в подъезде дома на улице Магистральной в Омске.
"В результате проведенных следственных действий следователями установлено, что 16 ноября 2025 года потерпевшая на улице познакомилась с 66-летним мужчиной, которого пустила жить к себе в квартиру.
19 ноября между потерпевшей и постояльцем произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил пенсионерку ножом в шею, причинив смертельное ранение. Женщина смогла сообщить соседке о случившемся, после чего скончалась", — передает региональный СК.
По данным следствия, подозреваемый уже был судим за убийство, он задержан и заключен под стражу. Позиция мужчины не приводится.
Заявляется, что ведется следствие для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.
