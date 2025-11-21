В Омской области введён карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота

Карантин введён на территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства в селе Белосток Омского района. В связи с ограничительными мерами запрещено совместное доение больных и здоровых коров, а также ввоз и вывоз восприимчивых животных. Кроме того, ограничено посещение посторонними лицами и проведение ярмарок.