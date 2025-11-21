В Омской области введён карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота

В Омской области зафиксирован случай лейкоза крупного рогатого скота. В связи с этим на территории, где расположен очаг заболевания, введён карантин до принятия решения о его отмене. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Карантин введён на территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства в селе Белосток Омского района. В связи с ограничительными мерами запрещено совместное доение больных и здоровых коров, а также ввоз и вывоз восприимчивых животных. Кроме того, ограничено посещение посторонними лицами и проведение ярмарок.
Лейкоз крупного рогатого скота — это вялотекущее онкологическое заболевание, не поддающееся лечению. Молоко больных коров содержит канцерогенные вещества, которые могут вызвать опухолевые процессы у человека.