В Иркутске вынесли приговор о взятках в лесном бизнесе на сумму более 5 млн рублей

IrkutskMedia, 21 ноября. Куйбышевский районный суд рассмотрел уголовное дело о взяточничестве за беспрепятственный проезд лесовозов через стационарный пост ДПС в Иркутске. Обвиняемыми по делу проходят 10 человек, из них шесть бывших сотрудников ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» и иные лица, обвиняемые в получении незаконного вознаграждения, а также два водителя лесовозов-взяткодателя и посредник. Сумма взяток составила более 5 млн рублей.
Как сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, производство по уголовному делу в отношении шестерых подсудимых (командира батальона, командира взвода и инспекторов ДПС) было приостановлено в связи с заключением ими контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В отношении других фигурантов — женщины, участвующей в получении взяток, и мужчин, которые передавали взятки сотрудникам, рассмотрение дела было продолжено по существу.
Женщину суд признал виновной в совершении преступления по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и назначил ей 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,2 млн рублей. В доход государства у подсудимой конфисковали эквивалент взятки в размере 1 420 500 рублей. С учетом наличия у обвиняемой малолетнего ребенка 2024 года рождения суд отсрочил лишение свободы до достижения ребенком 14-летнего возраста.
Двоих мужчин приговорили к лишению свободы на 7 лет с испытательным сроком 5 лет каждому за совершение преступления по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Также обоим назначили штрафы в размере более 200 тысяч рублей.
Еще одного фигуранта, виновного в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, оштрафовали на 1,1 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил. Также в производстве суда находится еще одно уголовное дело в отношении этих же лиц, по которому в настоящее время уже идут судебные прения.
