В Иркутске вынесли приговор о взятках в лесном бизнесе на сумму более 5 млн рублей

IrkutskMedia, 21 ноября. Куйбышевский районный суд рассмотрел уголовное дело о взяточничестве за беспрепятственный проезд лесовозов через стационарный пост ДПС в Иркутске. Обвиняемыми по делу проходят 10 человек, из них шесть бывших сотрудников ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» и иные лица, обвиняемые в получении незаконного вознаграждения, а также два водителя лесовозов-взяткодателя и посредник. Сумма взяток составила более 5 млн рублей.