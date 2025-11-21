В Новосибирске установили водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

Как сообщили в полиции, по итогам проверки установлено, что за рулём автомобиля, предположительно похожего на Toyota RAV4, находился житель Новосибирска. В отношении него составлен протокол по статье 12.18 КоАП РФ о непредоставлении преимущества пешеходу. Также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.