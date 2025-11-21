В Новосибирске установили водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

В Дзержинском районе Новосибирска полицейские установили водителя, который сбил 16-летнего подростка на нерегулируемом переходе. Мужчина уже привлечён к административной ответственности, по факту аварии проводится расследование. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.
Как сообщили в полиции, по итогам проверки установлено, что за рулём автомобиля, предположительно похожего на Toyota RAV4, находился житель Новосибирска. В отношении него составлен протокол по статье 12.18 КоАП РФ о непредоставлении преимущества пешеходу. Также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
ДТП произошло 18 ноября около 14:20 у дома № 95 на улице Островского.