С нового года в Башкирии повысится минимальная зарплата

Для жителей Башкирии эта сумма будет выше благодаря действующему в регионе районному коэффициенту в размере 15%. Как уточнили в Государственной инспекции труда, с учетом этой надбавки минимальная заработная плата в республике достигнет 31 156 рублей 95 копеек до вычета подоходного налога.