С нового года в Башкирии повысится минимальная зарплата

С 1 января 2026 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Соответствующий законопроект был одобрен Государственной думой в окончательном чтении. Согласно новым нормам, месячный МРОТ составит 27 093 рубля.
Для жителей Башкирии эта сумма будет выше благодаря действующему в регионе районному коэффициенту в размере 15%. Как уточнили в Государственной инспекции труда, с учетом этой надбавки минимальная заработная плата в республике достигнет 31 156 рублей 95 копеек до вычета подоходного налога.
Представитель инспекции Оксана Ванскова обратила внимание, что все работодатели обязаны соблюдать установленный минимальный уровень оплаты труда. Кроме того, отдельно должны оплачиваться дополнительные рабочие часы, ночные смены, труд в выходные и праздничные дни, а также работа в опасных или вредных условия.
