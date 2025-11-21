Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Плеснул в голову кипящую еду»: встреча мужа с работы обернулась для сибирячки кошмаром

Житель Бурятии нанес вред здоровью средней тяжести своей 62-летней жене.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Бурятии будет привлечен к уголовной ответственности по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести своей 62-летней супруге. Вернувшись днем с работы в состоянии алкогольного опьянения, 63-летний мужчина устроил скандал. Когда женщина ответила грубостью, он схватил с плиты сковороду, в которой тушилось мясо, и плеснул кипящей едой в голову жены.

— Пострадавшая самостоятельно вызвала себе скорую медицинскую помощь. А подозреваемого задержали по месту жительства, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД Бурятии.

Выяснилось, что это не первый случай агрессии со стороны мужчины: в 2017 году он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, однако тогда пострадавшая простила его. Сейчас правоохранители завели уголовное дело.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске 57-летний мужчина стрелял из охотничьего ружья по забору.