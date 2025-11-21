Больница Новоуральска выплатит 1 млн рублей за гибель пациентки в пожаре

Новоуральский городской суд рассмотрел гражданский иск о компенсации морального вреда, связанного с гибелью людей при пожаре в местной больнице. Напомним, пожар случился в ночь на 5 января 2024 года в наркологическом отделении, в результате возгорания погибли две женщины.
«Следствие установило, что пожар начался из-за неосторожного обращения одной из пациенток с зажигалкой, которой она пользовалась для курения в помещении. Возгорание постельного белья привело к трагедии. Уголовное дело в отношении этой женщины было прекращено из-за ее смерти», — рассказали подробности в свердловской прокуратуре.
Сын второй погибшей обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Оказалось, что пациентам не было запрещено курить и иметь при себе зажигалки в больнице, а до пожара надзорные органы неоднократно выявляли в этой больнице нарушения правил пожарной безопасности.
Суд пришел к выводу, что медучреждение не обеспечило безопасное пребывание пациентов. В итоге больница выплатит родственнику погибшей один миллион рублей компенсации. Данное решение оставила в силе судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда.