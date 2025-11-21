Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больница Новоуральска выплатит 1 млн рублей за гибель пациентки в пожаре

В результате пожара в январе 2024 года погибли две женщины.

Новоуральский городской суд рассмотрел гражданский иск о компенсации морального вреда, связанного с гибелью людей при пожаре в местной больнице. Напомним, пожар случился в ночь на 5 января 2024 года в наркологическом отделении, в результате возгорания погибли две женщины.

«Следствие установило, что пожар начался из-за неосторожного обращения одной из пациенток с зажигалкой, которой она пользовалась для курения в помещении. Возгорание постельного белья привело к трагедии. Уголовное дело в отношении этой женщины было прекращено из-за ее смерти», — рассказали подробности в свердловской прокуратуре.

Сын второй погибшей обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Оказалось, что пациентам не было запрещено курить и иметь при себе зажигалки в больнице, а до пожара надзорные органы неоднократно выявляли в этой больнице нарушения правил пожарной безопасности.

Суд пришел к выводу, что медучреждение не обеспечило безопасное пребывание пациентов. В итоге больница выплатит родственнику погибшей один миллион рублей компенсации. Данное решение оставила в силе судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда.