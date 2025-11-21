В Новой Москве изъяли арсенал оружия и 1400 патронов

В столичном районе Щербинка полиция задержала 46-летнего мужчину, который подозревается в хранении крупного арсенала в своем частном доме. Среди изъятого оружия — автомат Калашникова, пистолет-пулемет и почти полторы тысячи патронов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по г. Москве.
В операции по задержанию участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МУРа и местного отдела полиции «Щербинский».
Как уточнили в ведомстве, в ходе обыска оперативники обнаружили внушительную коллекцию оружия. Экспертиза уже подтвердила, что автомат Калашникова и пистолет-пулемет являются боевым нарезным оружием.
Продолжается исследование предметов, похожих на карабин, револьвер, несколько пистолетов и гранату. Общее количество изъятых патронов различного калибра превысило 1400 штук.
В отношении владельца арсенала возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. На время расследования суд поместил подозреваемого под домашний арест.