Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Москве изъяли арсенал оружия и 1400 патронов

Полиция раскрыла подпольный склад оружия в Щербинке. У 46-летнего мужчины изъяли боевой автомат, пистолет-пулемет, почти полторы тысячи патронов и другое оружие, отправленное на экспертизу. Подозреваемый помещен под домашний арест.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В столичном районе Щербинка полиция задержала 46-летнего мужчину, который подозревается в хранении крупного арсенала в своем частном доме. Среди изъятого оружия — автомат Калашникова, пистолет-пулемет и почти полторы тысячи патронов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по г. Москве.

В операции по задержанию участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МУРа и местного отдела полиции «Щербинский».

Как уточнили в ведомстве, в ходе обыска оперативники обнаружили внушительную коллекцию оружия. Экспертиза уже подтвердила, что автомат Калашникова и пистолет-пулемет являются боевым нарезным оружием.

Продолжается исследование предметов, похожих на карабин, револьвер, несколько пистолетов и гранату. Общее количество изъятых патронов различного калибра превысило 1400 штук.

В отношении владельца арсенала возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. На время расследования суд поместил подозреваемого под домашний арест.