В Новой Москве изъяли арсенал оружия и 1400 патронов

В столичном районе Щербинка полиция задержала 46-летнего мужчину, который подозревается в хранении крупного арсенала в своем частном доме. Среди изъятого оружия — автомат Калашникова, пистолет-пулемет и почти полторы тысячи патронов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по г. Москве.