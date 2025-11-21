В Севастополе полиция проверит информацию о стрельбе из арбалета на улице

В ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров правоохранители обнаружили ролик, где запечатлен мужчина на улице Большая Москва. На видео он держит в руках арбалет, производит выстрел в сторону здания и направляет оружие на находящегося рядом человека.