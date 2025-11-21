Ричмонд
В Севастополе полиция проверит информацию о стрельбе из арбалета на улице

Мужчина на ул. Большая Москва стрел из арбалета.

Полиция Севастополя начала проверку по факту опубликованного в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет из арбалета в общественном месте, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

В ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров правоохранители обнаружили ролик, где запечатлен мужчина на улице Большая Москва. На видео он держит в руках арбалет, производит выстрел в сторону здания и направляет оружие на находящегося рядом человека.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.

По результатам проверки будет принято процессуальное решения в соответствии с действующим законодательством.