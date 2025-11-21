В Пермском крае больницу обязали обеспечить ребёнка-инвалида лекарством

Проблемы с препаратом для несовершеннолетнего возникли в Кудымкарском округе. Местная жительница обратилась в прокуратуру и сообщила, что лечащий врач назначил ребёнку с инвалидностью лекарство, которое ему нужно по жизненным показаниям. Принимать препарат необходимо ежедневно. Тем не менее, местная больница не провела мероприятия, которые нужны для обеспечения ребёнка лекарством. Как установила Кудымкарская прокуратура, процедура получения стала затягиваться. После проверки надзорный орган вмешался в ситуацию.