Новосибирская прокуратура поддержала арест подозреваемого в поджоге

Прокуратура поддержала в суде арест мужчины, обвиняемого в покушении на убийство шести человек, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Куйбышевский межрайонный прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу местного жителя, обвиняемого в попытке убийства шести человек, включая трех малолетних, через поджог дома в селе Нагорное, Куйбышевского района.
Куйбышевский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца — до 19 января 2026 года включительно.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела, а ход расследования контролируется межрайонной прокуратурой.