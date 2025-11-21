В Туринске судят экс-директора коммунальной конторы, растратившего 3 млн рублей

В Туринске перед судом предстанет бывший директор МУП ЖКХ «Теплосеть». После проверки прокуратуры выяснилось, что мужчина с января 2019 по декабрь 2023 года перечислял индивидуальному предпринимателю деньги за вывоз мусора, который он не вывозил.
Все это время отходы на полигон отвозила другая компания, которой ЖКХ тоже платило деньги. По факту «Теплосеть» платила дважды за одну и ту же работу.
Также бывший директор заставлял своих подчиненных подготавливать документы первичного учета, чтобы ему выдавали деньги, которые мужчина передавал предпринимателю.
— При этом директор МУП ЖКХ «Теплосеть» лично расписывался в расходных кассовых ордерах и путевых листах за якобы выполненные работы.
Мужчину обвиняют в совершении преступлений по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В ходе предварительного следствия бывший директор вернул причиненный ущерб. Дело направлено в Туринский районный суд.