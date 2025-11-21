Внезапное нападение на прохожего во дворе дома испугало владивостокцев

Тем временем полиция, прокуратура и следователи разбираются в ситуации с длительной травлей 15-летнего ученика школы № 12 в Спасске-Дальнем, которая закончилась избиением юноши и распространением в Сети информации о его публичном унижении. Мать пострадавшего мальчика утверждает, что школа пыталась замять ситуацию. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.