Внезапное нападение на прохожего во дворе дома испугало владивостокцев

В социальных сетях распространяют информацию о нападении на мужчину в районе дома № 52 по улице Баляева во Владивостоке минувшей ночью, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Криминальный инцидент произошёл около 01:15 и попал на камеру видеонаблюдения. Молодой человек шёл вдоль дома, когда на него внезапно накинулись двое прохожих, шедших навстречу. Судя по записи, атака была спонтанной, нападению не предшествовали какие-либо угрозы, запугивания или переговоры.

Юношу повалили на землю и избили ногами и руками. Мотивы преступления пока не ясны. Жильцы готовы предоставить видео с места происшествия полиции для расследования.

Тем временем полиция, прокуратура и следователи разбираются в ситуации с длительной травлей 15-летнего ученика школы № 12 в Спасске-Дальнем, которая закончилась избиением юноши и распространением в Сети информации о его публичном унижении. Мать пострадавшего мальчика утверждает, что школа пыталась замять ситуацию. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.