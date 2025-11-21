В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку

Как установило следствие, вечером 6 сентября двое молодых людей 18 и 19 лет заманили 15-летнюю знакомую в свой автомобиль, вывезли в безлюдное место и совершили в отношении нее преступления сексуального характера.
Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции, по ходатайству следствия их заключили под стражу.
Молодые люди обвиняются по статьям «изнасилование и насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и угрозой его применения, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетней».
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.
«Также прокурор направил в суд иск исковое заявление в интересах несовершеннолетней потерпевшей о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда», — добавили в прокуратуре Севастополя.