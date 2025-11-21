Ричмонд
В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в крымском главке СК России.

Источник: РИА "Новости"

Как установило следствие, вечером 6 сентября двое молодых людей 18 и 19 лет заманили 15-летнюю знакомую в свой автомобиль, вывезли в безлюдное место и совершили в отношении нее преступления сексуального характера.

Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции, по ходатайству следствия их заключили под стражу.

Молодые люди обвиняются по статьям «изнасилование и насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и угрозой его применения, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетней».

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.

«Также прокурор направил в суд иск исковое заявление в интересах несовершеннолетней потерпевшей о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда», — добавили в прокуратуре Севастополя.