В Гурьевском районе сбили 11-летнего школьника

Авария случилась в 07:35 на 1 км 750 метров автодороги «Заозерье — Заречье — Добрино — Узловое — Заливное». Водитель «Лады», допустил наезд на пешехода 2014 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения и был направлен в медицинское учреждение.