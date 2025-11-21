Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гурьевском районе сбили 11-летнего школьника

Ребенок внезапно выбежал на дорогу.

Источник: пресс-службы областной Госавтоинспекции

В пятницу, 21 ноября, в Гурьевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 07:35 на 1 км 750 метров автодороги «Заозерье — Заречье — Добрино — Узловое — Заливное». Водитель «Лады», допустил наезд на пешехода 2014 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения и был направлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.