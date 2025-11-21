Ричмонд
В Ангарске мужчина год проведет в колонии за повторную езду в нетрезвом виде

39-летний водитель управлял автомобилем «Тойота Ипсум».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске мужчина год проведет в колонии за повторную езду в нетрезвом виде. В июне 2025 года инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Ипсум» для проверки документов. За рулем находился 39-летний местный житель. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Полицейские обратили внимание на странное поведение автомобилиста и предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования, но он отказался, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что ангарчанин в прошлом году уже был осужден за повторное вождение в нетрезвом виде. Дознаватели МВД завели уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на год с лишением водительских прав на три года.

Ранее КП-И Иркутск рассказала, что Приангарье вошло в пятерку регионов СФО по цене на АИ-98.