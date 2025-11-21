В Ангарске мужчина год проведет в колонии за повторную езду в нетрезвом виде

Выяснилось, что ангарчанин в прошлом году уже был осужден за повторное вождение в нетрезвом виде. Дознаватели МВД завели уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на год с лишением водительских прав на три года.