ГБР помогла задержать нетрезвых родителей в поселке под Новосибирском

За последние три дня бойцы Агентства безопасности «ГВАРДИЯ» несколько раз помогали полиции в Новосибирске и области. Они участвовали в рейдах по неблагополучным семьям и выезжали на бытовые конфликты. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
18 ноября в 17:14 участковый из поселка Красный Яр попросил охранников подстраховать инспекторов по делам несовершеннолетних во время визита в одну из семей. Родители в этой семье ранее нападали на учителей и полицейских, часто находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Бойцы групп быстрого реагирования № 71 и 85 помогли правоохранителям попасть в квартиру. Они помогли зафиксировать антисанитарные условия, в которых живут дети, и задержать их родителей, которые в тот момент снова были пьяны. Мужчину и женщину направили на медицинское освидетельствование.
Вечером 20 ноября экипаж «ГВАРДИИ» выехал по заявке отдела полиции «Ленинский» на улицу Тульскую. Там нетрезвый мужчина избил свою сожительницу, а затем начал конфликтовать с соседями. Гвардейцам удалось успокоить дебошира, но задерживать его не стали, так как пострадавшая женщина отказалась писать заявление.