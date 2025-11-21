ГБР помогла задержать нетрезвых родителей в поселке под Новосибирском

За последние три дня бойцы Агентства безопасности «ГВАРДИЯ» несколько раз помогали полиции в Новосибирске и области. Они участвовали в рейдах по неблагополучным семьям и выезжали на бытовые конфликты. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.