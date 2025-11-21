Ричмонд
В Новосибирске разыскивают мужчину, который оплатил покупки чужой картой

Полиция просит откликнуться свидетелей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела полиции № 6 «Октябрьский» разыскивают мужчину, которого подозревают в краже. Об этом сообщили в Управлении МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, 15 ноября неизвестный нашёл утерянную банковскую карту и расплатился ей в нескольких магазинах на территории Дзержинского района. Со счёта владелицы списали 6,5 тыс. рублей.

Полицейские опубликовали фото и видео подозреваемого и просят всех, кто знает его личность или местонахождение, позвонить по телефонам: 8−923−564−02−83 или 8−995−892−80−87. В МВД заверили, что конфиденциальность заявителей гарантируется.