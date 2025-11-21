В ТЦ в Петербурге произошел пожар

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Возгорание произошло в торговом комплексе «Кубатура» в Санкт-Петербурге, оно уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщило городское ГУМЧС РФ.
В пятницу в соцсетях появилось видео открытого горения в одном из мебельных салонов в торговом центре во Фрунзенском районе Петербурга.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в торговом комплексе «Кубатура» «происходило горение обстановки на площади 1 квадратный метр».
«В 10.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек.