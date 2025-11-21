Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ТЦ в Петербурге произошел пожар

В Санкт-Петербурге произошел пожар в ТЦ «Кубатура».

Источник: fotolia.com

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Возгорание произошло в торговом комплексе «Кубатура» в Санкт-Петербурге, оно уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщило городское ГУМЧС РФ.

В пятницу в соцсетях появилось видео открытого горения в одном из мебельных салонов в торговом центре во Фрунзенском районе Петербурга.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в торговом комплексе «Кубатура» «происходило горение обстановки на площади 1 квадратный метр».

«В 10.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек.