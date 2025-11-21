После смерти ребенка в Астане продолжает работать стоматология Dent Park Ortho

«И в процессе лечения зубов, под анестезией “Севаран” более 3,5 часов, моя дочь не пробудилась. В связи с этим идет сейчас разбирательство о том, что были множественные нарушения в плане фармконтроля. При проверке выявили, что необходимо было разделять эти процедуры в 2−3 этапа, а не в один», — поделился Кумаров.