После смерти ребенка в Астане продолжает работать стоматология Dent Park Ortho

Не проснулась после анестезии.
Отец ребенка пояснил, что перед лечением дочь прошла все обследования и врачи сами разрешили наркоз. Однако экспертиза показала, что лечение 18 зубов за один раз было ошибкой.
«И в процессе лечения зубов, под анестезией “Севаран” более 3,5 часов, моя дочь не пробудилась. В связи с этим идет сейчас разбирательство о том, что были множественные нарушения в плане фармконтроля. При проверке выявили, что необходимо было разделять эти процедуры в 2−3 этапа, а не в один», — поделился Кумаров.
Судят только анестезиолога.
По словам адвоката семьи Руслана Айтжанова, в произошедшем виноваты оба врача, которые проводили операцию. Анестезиолог Аида Жумагалиева является подсудимой, но стоматолог продолжает работать в клинике. Адвокат подчеркнул, что именно стоматолог предложил увеличить число зубов для лечения вместо изначальных 9−11.
Айтжанов добавил, что аппарат капнограф, который должен контролировать дыхание ребенка под наркозом, работал некорректно. При этом в самой клинике использовали несертифицированные и просроченные препараты. Поэтому пострадавшая сторона намерена привлечь к ответственности и руководство стоматологии.
«Также мы заявляли ходатайство о необходимости привлечения по уголовному делу и администрацию клиники. Я в своем ходатайстве указывал, что детский врач-анестезиолог должен иметь семилетний опыт работы. Материалами уголовного дела установлено, что подсудимая лишь в 2019 году прошла переквалификацию на анестезиолога. У нее была другая квалификация — врач общей практики», — уточнил адвокат.
Отец девочки и Айтжанов просят родителей быть очень осторожными с лечением зубов под наркозом, особенно если предлагают сделать все за один раз.
Клиника работает, стоматолог принимает детей.
Руководитель клиники Надежда Хон сообщила, что анестезиолог уволилась в тот же день, а услуги под наркозом в их компании больше не оказывают. Сам стоматолог является опытным специалистом с сертификатами и квалификацией. Он продолжает работать в клинике и принимать пациентов.
«Это все связано с анестезиологией, поэтому я не могу давать комментарий, потому что я тоже сама не знаю. Мы сами ждем результатов расследования. Анестезиолог тем же днем перестала работать. С тех пор клиника не принимала услуги данного направления», — добавила она.
Отметим, что суд проходит по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником». В худшем случае анестезиологу грозит лишение свободы до четырех лет.
Смерть у операционного стола.
