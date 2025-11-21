Ричмонд
В Самарской области продолжаются поиски пропавшей почти 1,5 года назад женщины

57-летняя жительница Сызрани ушла из дома в июле 2024 года и до сих пор не вернулась.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани продолжаются поиски 57-летней Снежаны Богданович, которая пропала еще в июле 2024 года. Женщина ушла из дома при неизвестных обстоятельствах, и с тех пор ее местонахождение остается загадкой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Приметы разыскиваемой: на вид 55−60 лет, рост 165−170 см, среднее телосложение, славянская внешность, темные волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения была одета в синие бриджи, синюю футболку с белой звездой на груди и белые кроссовки.