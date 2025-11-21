В Самарской области продолжаются поиски пропавшей почти 1,5 года назад женщины

В Сызрани продолжаются поиски 57-летней Снежаны Богданович, которая пропала еще в июле 2024 года. Женщина ушла из дома при неизвестных обстоятельствах, и с тех пор ее местонахождение остается загадкой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.