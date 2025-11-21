Ричмонд
Студентка-биофизик из Петербурга задержана после серии поджогов вышек связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября, ФедералПресс. Полиция задержала студентку-биофизика после серии поджогов вышек связи. Девушка сообщила, что действовала по заданию анонимных кураторов, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ России оперативно установили личность и местонахождение поджигательницы. Ею оказалась 22-летняя уроженка Пскова, студентка 5 курса одного из петербургских вузов, обучающаяся на биофизика», — говорится в сообщении.

По ее словам, с ней вышли на связь анонимные кураторы, которые, угрожая уголовным преследованием за якобы подозрительные денежные переводы, принудили ее к совершению поджогов. Страх перед сфабрикованным делом стал инструментом манипуляции, уточняет издание «Мойка78». Возбуждено уголовное дело. Гражданам напомнили, что нельзя поддаваться на провокации и шантаж.