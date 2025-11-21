Уфимка отсудила почти миллион рублей за несвоевременную доставку мебели

Жительница Уфы получит компенсацию от местного предпринимателя, который нарушил сроки доставки изготовленной мебели. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии, суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить клиентке 792 тысячи рублей.
Согласно имеющейся информации, женщина заключила с предпринимателем договор на производство мебели по индивидуальному проекту. Однако компания не смогла выполнить свои обязательства в оговоренные сроки и постоянно переносила дату доставки.
Женщина обратилась за защитой своих прав в Роспотребнадзор, сотрудники которого подготовили и подали исковое заявление в суд Орджоникидзевского района. По результатам разбирательства суд постановил взыскать с предпринимателя 792 тысячи рублей, из которых 263 тысячи составляют стоимость непоставленного заказа, а оставшиеся 529 тысяч — компенсация морального вреда, штрафные санкции и другие связанные расходы.
В Роспотребнадзоре напомнили, что за каждый день просрочки исполнения обязательств исполнитель обязан выплачивать неустойку в размере 3% от стоимости заказа или отдельного этапа работ. При этом общий размер неустойки не может превышать полную стоимость заказа или соответствующего этапа работ.
