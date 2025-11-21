Уфимка отсудила почти миллион рублей за несвоевременную доставку мебели

Женщина обратилась за защитой своих прав в Роспотребнадзор, сотрудники которого подготовили и подали исковое заявление в суд Орджоникидзевского района. По результатам разбирательства суд постановил взыскать с предпринимателя 792 тысячи рублей, из которых 263 тысячи составляют стоимость непоставленного заказа, а оставшиеся 529 тысяч — компенсация морального вреда, штрафные санкции и другие связанные расходы.