Жителя Перми осудят за угрозы убить мужчину, который помог его задержать

Житель Перми предстанет перед судом за угрозы убийством в адрес мужчины, который помог его задержать, сообщает краевое СУ СКР.
Как рассказывает управление, инцидент произошёл в июле 2025 года. Два местных жителя встретились в кафе с мужчиной, представлявшим интересы осуждённого, находящегося в пермском СИЗО. Пермяки рассказали, что могут передать взятку сотрудникам изолятора, чтобы улучшить условия пребывания заключённого.
Позже следователи выяснили, что деньги они собирались поделить и украсть. Под контролем сотрудников УФСБ по Пермскому краю представитель осуждённого согласился с требованиями и передал мошенникам миллион рублей. Сразу после этого их обоих задержали.
В отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», а одному из них также добавили статью об угрозе убийством.
«В дальнейшем, один из соучастников неоднократно высказал угрозы убийством представителю осуждённого, который воспринял их реально и опасался за свою жизнь. Следователем СК России допрошены свидетели, изъяты вещественные доказательства по уголовному делу», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
В ноябре 2025 года расследование дела в отношении пермяков 1977 и 1985 годов рождения было завершено, а материалы направлены для рассмотрения в суд.