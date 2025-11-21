Два грузовика попали в ДТП в Барановичском районе

Авария произошла 21 ноября около 8.40 на трассе М1. За рулем автомобиля Dongfeng был 24-летний минчанин. Грузовиком он управлял в утомленном состоянии. Ехал со стороны столицы в направлении Бреста. По предварительным данным, на 230-м км трассы молодой человек допустил столкновение с седельным тягачом Scania в составе с полуприцепом Schmitz, который находился на обочине из-за технической неисправности и был обозначен сигнальными конусами.