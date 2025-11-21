Ричмонд
Два грузовика попали в ДТП в Барановичском районе

21 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в ДТП попали два грузовых автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Авария произошла 21 ноября около 8.40 на трассе М1. За рулем автомобиля Dongfeng был 24-летний минчанин. Грузовиком он управлял в утомленном состоянии. Ехал со стороны столицы в направлении Бреста. По предварительным данным, на 230-м км трассы молодой человек допустил столкновение с седельным тягачом Scania в составе с полуприцепом Schmitz, который находился на обочине из-за технической неисправности и был обозначен сигнальными конусами.

В результате ДТП никто не пострадал. Судя по опубликованным Госавтоинспекцией фотографиям, один из грузовиков опрокинулся. Транспортные средства получили механические повреждения, перевозимая продукция оказалась на проезжей части.