В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после ДТП с беременной

Жительница Новосибирской области обратилась в приемную председателя СК России в соцсети «ВКонтакте» с жалобой на ход расследования ДТП, в котором она получила тяжкий вред здоровью. В октябре 2025 года водитель скорой помощи, перевозивший беременную женщину, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Пострадавшую госпитализировали, потребовалось оперативное вмешательство.