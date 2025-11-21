Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после ДТП с беременной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Новосибирской области, в результате которого пострадала местная жительница, сообщили в СУ СК России по региону.

Источник: Сиб.фм

Жительница Новосибирской области обратилась в приемную председателя СК России в соцсети «ВКонтакте» с жалобой на ход расследования ДТП, в котором она получила тяжкий вред здоровью. В октябре 2025 года водитель скорой помощи, перевозивший беременную женщину, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Пострадавшую госпитализировали, потребовалось оперативное вмешательство.

В настоящее время в СУ СК России по Новосибирской области проводятся две процессуальные проверки. Региональное следственное управление инициировало передачу возбужденного по факту происшествия уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.

И.о. прокурора Краснозерского района Алексей Дроздецкий отказал следствию в удовлетворении ходатайства, решение обжалуется заместителю прокурора области Игорю Мищенко.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело, доложить о первоначально установленных обстоятельствах и по завершении расследования представить сведения о его результатах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата СК РФ.