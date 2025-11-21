В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после ДТП с беременной

Жительница Новосибирской области обратилась в приемную председателя СК России в соцсети «ВКонтакте» с жалобой на ход расследования ДТП, в котором она получила тяжкий вред здоровью. В октябре 2025 года водитель скорой помощи, перевозивший беременную женщину, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Пострадавшую госпитализировали, потребовалось оперативное вмешательство.
В настоящее время в СУ СК России по Новосибирской области проводятся две процессуальные проверки. Региональное следственное управление инициировало передачу возбужденного по факту происшествия уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.
И.о. прокурора Краснозерского района Алексей Дроздецкий отказал следствию в удовлетворении ходатайства, решение обжалуется заместителю прокурора области Игорю Мищенко.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело, доложить о первоначально установленных обстоятельствах и по завершении расследования представить сведения о его результатах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата СК РФ.