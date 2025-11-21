Житель Бурятии получил 6 лет колонии за истязание пасынка. Ранее 25 апреля 2025 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за это преступление. В тот же период, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, он постоянно избивал свою жену и угрожал убийством ей и ее дочери. Он это делал с целью добиться того, чтобы они дали ложные показания в суде.
— Изначально, под давлением побоев, женщина дала ложные показания в качестве свидетеля. Однако позже она сообщила правоохранителям о принуждении ко лжи и поведении супруга, — сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия.
В отношении задержанного вновь завели уголовные дела. С учетом ранее вынесенного приговора по делу об истязании пасынка, мужчине окончательно назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.