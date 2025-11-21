Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Бурятии получил 6 лет колонии за истязание пасынка

Также он угрожал и принуждал жену к лжесвидетельству.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Бурятии получил 6 лет колонии за истязание пасынка. Ранее 25 апреля 2025 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за это преступление. В тот же период, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, он постоянно избивал свою жену и угрожал убийством ей и ее дочери. Он это делал с целью добиться того, чтобы они дали ложные показания в суде.

— Изначально, под давлением побоев, женщина дала ложные показания в качестве свидетеля. Однако позже она сообщила правоохранителям о принуждении ко лжи и поведении супруга, — сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия.

В отношении задержанного вновь завели уголовные дела. С учетом ранее вынесенного приговора по делу об истязании пасынка, мужчине окончательно назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.