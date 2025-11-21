Пенсионерка упала и провела два часа в яме на Проспекте Октября в Уфе

Ночью в Уфе в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе, рядом с гаражными массивами на Проспекте Октября, 57-летняя женщина упала в яму в земле и не может самостоятельно подняться.
На вызов выехали сотрудники УГЗ. Уже на месте спасательная команда разделилась на две группы для более эффективного поиска. В течение тридцати минут им удалось обнаружить пострадавшую.
Поисковые работы осложнялись тем, что из-за переохлаждения организма женщина говорила неразборчиво, что мешало точно определить ее местоположение. После обнаружения спасатели помогли женщине выбраться из ямы, организовали ее транспортировку и передали медицинским работникам для оказания необходимой помощи.
Оказалось, что уфимка провела в яме приблизительно два часа. Сейчас устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего.
