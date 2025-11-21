Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка упала и провела два часа в яме на Проспекте Октября в Уфе

Спасатели Уфы вызволили женщину из ямы.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в Уфе в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе, рядом с гаражными массивами на Проспекте Октября, 57-летняя женщина упала в яму в земле и не может самостоятельно подняться.

На вызов выехали сотрудники УГЗ. Уже на месте спасательная команда разделилась на две группы для более эффективного поиска. В течение тридцати минут им удалось обнаружить пострадавшую.

Поисковые работы осложнялись тем, что из-за переохлаждения организма женщина говорила неразборчиво, что мешало точно определить ее местоположение. После обнаружения спасатели помогли женщине выбраться из ямы, организовали ее транспортировку и передали медицинским работникам для оказания необходимой помощи.

Оказалось, что уфимка провела в яме приблизительно два часа. Сейчас устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.