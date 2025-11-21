Пенсионерка упала и провела два часа в яме на Проспекте Октября в Уфе

Ночью в Уфе в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе, рядом с гаражными массивами на Проспекте Октября, 57-летняя женщина упала в яму в земле и не может самостоятельно подняться.