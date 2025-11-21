В Ульяновске начальница почты похитила пенсии 154 человек

Как установило следствие, с ноября 2023 года по февраль 2025 года обвиняемая присвоила более 1,4 миллиона рублей, которые предназначались для 154 жителей Засвияжского района города. Для реализации преступной схемы сотрудница почты составляла фиктивные платежные поручения и вносила ложные сведения в компьютерную систему о том, что пенсии и соцвыплаты были выданы.