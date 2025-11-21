В Ульяновске начальница почты похитила пенсии 154 человек

Суд Ульяновска вынес приговор бывшей начальнице отделения «Почты России», признав ее виновной в хищении пенсий и социальных выплат. Женщина получила четыре года лишения свободы условно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ульяновской области.
Как установило следствие, с ноября 2023 года по февраль 2025 года обвиняемая присвоила более 1,4 миллиона рублей, которые предназначались для 154 жителей Засвияжского района города. Для реализации преступной схемы сотрудница почты составляла фиктивные платежные поручения и вносила ложные сведения в компьютерную систему о том, что пенсии и соцвыплаты были выданы.
Преступная деятельность была пресечена в июне 2025 года сотрудниками региональных УФСБ и Следственного комитета.
За присвоение имущества в особо крупном размере и неправомерный доступ к компьютерным данным суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно. Наказание включает испытательный срок в 2,5 года и штраф в 200 тысяч рублей. Подсудимая полностью возместила нанесенный ущерб.