Верховный суд Татарстана утвердил приговор экс-главе ЗАГС

Приговор вынес Вахитовский суд Казани в сентябре этого года. Суд приговорил госпожу Нигматуллину к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Кроме того, ей запрещено занимать государственные должности 2,5 года.