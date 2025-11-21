Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным

«Сообщение было ложным. Учебный процесс возобновляется», — сказали в департаменте.
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Сообщение о минировании гимназии № 24 Севастополя оказалось ложным. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.
