Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре таксист похищал карты и телефоны пьяных клиентов

В Самаре вынесли приговор таксисту, укравшему у клиентов более 600 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре вынесли приговор таксисту, похищавшему банковские карты и телефоны пассажиров. Подробностями поделились в региональной прокуратуре.

— Установлено, что в течение нескольких месяцев мужчина и его приятель оказывали услуги такси. Во время поездок горожанин похищал банковские карты и телефоны своих клиентов. Жертвами стали 4 жителя Самары, у них пропало более 600 тысяч рублей, — отметили в сообщении.

Похищенные деньги подозреваемый и его сообщник потратили. Задержанный ранее уже был судим за аналогичные преступления. 42-летнего таксиста признали виновным по статье о краже денежных средств с банковских счетов и иного имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере.