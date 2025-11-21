В Самаре таксист похищал карты и телефоны пьяных клиентов

В Самаре вынесли приговор таксисту, похищавшему банковские карты и телефоны пассажиров. Подробностями поделились в региональной прокуратуре.
— Установлено, что в течение нескольких месяцев мужчина и его приятель оказывали услуги такси. Во время поездок горожанин похищал банковские карты и телефоны своих клиентов. Жертвами стали 4 жителя Самары, у них пропало более 600 тысяч рублей, — отметили в сообщении.
Похищенные деньги подозреваемый и его сообщник потратили. Задержанный ранее уже был судим за аналогичные преступления. 42-летнего таксиста признали виновным по статье о краже денежных средств с банковских счетов и иного имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере.