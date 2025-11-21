Ричмонд
Водители автобусов устроили разборки в Симферополе: проводится проверка

По сообщениям очевидцев, мужчины не поделили дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе разбираются с очередным конфликтом водителей городских автобусов. В соцсетях пассажиры пожаловались, что мужчины «не поделили дорогу» и устроили разборки прямо на остановке — сначала переругивались, а потом дело пошло к рукоприкладству. Очевидцы сняли инцидент на видео.

— Сначала они перекрикивались через окна, а на остановке один из них подошел к другому и схватил его за ноги. Автобус из-за этого едва не откатился назад, — написали очевидцы конфликта в соцсетях.

В администрации Симферополя КП-Крым сообщили, что по данной ситуации городское Управление транспорта и связи проводит проверку. Водитель, позволивший себе лишнее, дает объяснения.

Напомним, это уже не первый инцидент с участием водителей маршруток в Симферополе. В марте этого года один из пассажиров снял на видео, как водители дрались на остановке Центральный рынок.