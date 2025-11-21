Почти 140 кг гашиша задержаны на границе Беларуси и Польши

«Во взаимодействии с российскими коллегами задержаны причастные к преступной схеме белорусы и россияне, действовавшие по предварительному сговору», — отметили в ведомстве.
По данным таможни, 320 брикетов со спрессованным веществом были размещены в специально оборудованных тайниках в грузовике польского перевозчика. По документам в фуре находилась алкогольная продукция.
На осмотре с применением инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено нехарактерное затемнение в нижней области полуприцепа. Таможенники демонтировали большегруз и в оборудованных в полу инструментальных ящиков полуприцепа нашли тайники с наркотиком.
Проведенная экспертиза показала, что перевозимое вещество — гашиш.
«Задержаны восемь участников преступной схемы удалось при проведении вместе с российскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий на территории двух стран», — подчеркнули в таможне.
По данным ведомства, возраст задержанных составляет 30−37 лет.
В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.328−1 УК Беларуси, а в отношении отдельных участников — уголовные дела по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1, ч.4 ст. 229.1 УК Российской Федерации. Фигуранты дела могут лишиться свободы сроком вплоть до 20 лет.