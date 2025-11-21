Почти 140 кг гашиша задержаны на границе Беларуси и Польши

На осмотре с применением инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено нехарактерное затемнение в нижней области полуприцепа. Таможенники демонтировали большегруз и в оборудованных в полу инструментальных ящиков полуприцепа нашли тайники с наркотиком.