В Кишиневе водитель врезался в пять припаркованных машин: Его автомобиль перевернулся от удара

Полиция продолжает документировать происшествие и выясняет все обстоятельства аварии.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 ноября на улице Василе Лупу в Кишинёве произошла серьёзная авария. Согласно предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Audi потерял контроль над управлением при обстоятельствах, которые предстоит установить следствию.

Машину занесло на тротуар, где она задела пять припаркованных автомобилей, после чего врезалась в дерево и перевернулась. Водителю оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался.

Полиция продолжает документировать происшествие и выясняет все обстоятельства аварии.