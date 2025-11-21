В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле

«Двое несовершеннолетних, используя горный мотоцикл, взятый у родителей одного из них, двигались на нем между селами Грушевка и Холодовка. При поездке по пересеченной местности подросток не справился с управлением, в результате чего произошло падение с мотоцикла», — сказано в сообщении.