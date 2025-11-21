Ричмонд
В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. В Судаке двое подростков взяли у родителей покататься горный мотоцикл, но не справились с управлением и упали. Пассажир получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Источник: Прокуратура Крыма

Отмечается, что ДТП произошло накануне вечером.

«Двое несовершеннолетних, используя горный мотоцикл, взятый у родителей одного из них, двигались на нем между селами Грушевка и Холодовка. При поездке по пересеченной местности подросток не справился с управлением, в результате чего произошло падение с мотоцикла», — сказано в сообщении.

В результате несовершеннолетний пассажир был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. По факту аварии началась проверка.

«В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними», — указали в надзорном ведомстве.