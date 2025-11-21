Житель Самары получил соцконтакт и потратил деньги на долги

В Самаре мужчина оформил социальный контракт, чтобы открыть свое дело. Он подготовил документы, по которым собирался заниматься веб-дизайном, и получил выплату — 198 тысяч рублей. Вот только деньги он потратил совсем на другие цели: погасил свои долги. Об этом случае рассказали в прокуратуре Самарской области.