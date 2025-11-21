Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Самары получил соцконтакт и потратил деньги на долги

Самарца оштрафовали за мошенничество с выплатами.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре мужчина оформил социальный контракт, чтобы открыть свое дело. Он подготовил документы, по которым собирался заниматься веб-дизайном, и получил выплату — 198 тысяч рублей. Вот только деньги он потратил совсем на другие цели: погасил свои долги. Об этом случае рассказали в прокуратуре Самарской области.

«Уголовное дело было заведено по материалам прокурорской проверки», — прокомментировала пресс-служба надзорного органа.

Самарец признался, что нарушил закон, и частично возместил ущерб. Суд признал его виновным в получении выплат и приговорил к штрафу.