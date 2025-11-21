Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае

Истребитель индийского производства HAL Tejas потерпел крушение во время демонстрационного полета на авиасалоне Dubai Airshow в Дубае. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий и агентство Associated Press.
По информации АР, инцидент произошел около 14:10 по местному времени в аэропорту Аль-Мактум. Крушение истребителя произошло на глазах у многочисленных зрителей. После падения самолета над территорией Dubai World Central поднялся столб черного дыма, прозвучали сирены.
Пилот разбившегося истребителя скончался, сообщает ВВС Индии. На месте крушения работают спасатели и пожарные.