Под Волгоградом арестовали 19-летнюю пьяную виновницу смертельного ДТП

Девушка насмерть сбила велосипедистку в Еланском районе и скрылась с места аварии.

Источник: Комсомольская правда

Еланский районный суд Волгоградской области отправил под стражу 19-летнюю местную жительницу, которую подозревают в совершении смертельной аварии, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. По данным следствия, трагедия произошла 18 ноября. Девушка, не имея водительских прав, села за руль автомобиля ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по одной из улиц в рабочем поселке Елань, она не справилась с управлением и сбила женщину на велосипеде. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Виновница аварии не стала оказывать помощь и скрылась с места происшествия. Однако сотрудники полиции оперативно установили ее личность и задержали.

В отношении девушки завели уголовное дело сразу по нескольким пунктам тяжкой статьи. В суде подозреваемая и ее адвокат просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Тем не менее, суд учел все обстоятельства и отправил ее в СИЗО до 18 января. Это решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.