Под Волгоградом арестовали 19-летнюю пьяную виновницу смертельного ДТП

В отношении девушки завели уголовное дело сразу по нескольким пунктам тяжкой статьи. В суде подозреваемая и ее адвокат просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Тем не менее, суд учел все обстоятельства и отправил ее в СИЗО до 18 января. Это решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.